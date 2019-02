FOTOD | Aastaringselt tegutsevaid hotelle müüakse igas Eestimaa nurgas. Neist soodsaima võib kätte saada vähem kui poole miljoniga

Külalistemajas on kaks sauna ning 10 parkimiskohta. Tubades on dušš, WC, konditsioneer, 28" LCD teler ning tasuta traadita internet WIFI. Lisaks on külalistemajas Kelluka kaks sauna, sinna juurde kuulub 10 parkimiskohta.

Mõnevõrra rohkem, 850 000 eurot tuleb välja käia Kuressaares asuva Staadioni Hotelli eest, mille näol on samuti tegevust tegutseva hotelliga. 31 numbritoaga hotell asub unikaalses asukohas linna puhkealal, lossipargi ja mere vahel. Lisaks on seal avar fuajee, saun, köögiblokk ja söögisaal.

Hotell asub kahel kinnistul, mille pindala on kokku 1352 m2. Tegemist on heas korras kahekorruselise silikaatkivist hoonekompleksiga, mille üldpind on kokku 1383 m2. Järgmine turismihooaeg on suures osas broneeringutega kaetud.

400 meetri raadiusese jäävad Kuressaare olulised turismimagnetid ja lõõgastuspaigad – piiskopilinnus koos ümbritseva lossipargi ja Kuursaaliga, korrastatud rannaala ja puhta liivaga supelrand, jahisadam, erinevas stiilis restoranid ja kohvikud.

Ülejäänud ja hinna poolest ka kallimad hotellid asuvad Tallinnas ja selle vahetusläheduses. Neist soodsaimalt, 1,58 miljoni euro eest saab kätte Vana-Narva maantee ääres Maardus asuva täies sisustusega hotelli-külalistemaja, kus on võimalus majutada korraga vähemalt 60 inimest. Lisaks on võimalik hoone 4. korrusel välja ehitada veel 15 numbrituba.

Hotell asub ainult 12 km kaugusel Tallinna vanalinnast ja kaasaegsest reisisadamast ning Lennart Meri nimelisest Tallinna lennujaamast. Muuga kaubasadam 6 km kaugusel. Kogu hoone välisseinad on uuesti soojustatud ja hallikas toonis tasanduskrohviga viimistletud, ka katus on täiendavalt soojustatud ning kaetud uue rullmaterjaliga. Maja fassaad värviti möödunud suvel.

Lisaks on hotellis 50-kohaline kohvik-baar, mis asub maja teises tiivas, kus on olemas köögi- ja nõudepesu ruum. Ka on olemas renoveeritud ruumid juuksuri- ja solaariumi teenuste osutamiseks, puudub vaid tööks vajalik sisseseade. Saunakompleksi väljaehitamine on lõpetamata. Hotelli juurde kuulub suur autoparkla, puldist avatava autoväravaga. Kogu territoorium on aiaga piiratud ja videovalvega.

Ülejäänud kaks hotelli asuvad Tallinna kesklinnas, isegi samal, Pikal tänaval. 2,5 miljoni eest on võimalik soetada Pikk 49 Residence, mis paikneb ajaloolises 1700. aastast pärinevas hoones ja tegutseb alates 2010. aastast. Tegemist on töötava hotelliga.

Kokku on hotellis 8 apartamenti, samuti kontoriruum ja saunakompleks allkorrusel põranda soojustusega. Apartamendid on suurusega 45 m2 kuni 80 m2, mis on mõeldud 1 kuni 4 inimese majutamiseks, üks on suurem ning mahutab kuni 6 inimest. WiFi-ühendus, kaabeltelevisioon. Kõikides apartementides on pesumasin, privaatne vannituba fööniga ja elutuba. Paljudes on samuti eraldi magamistuba.

Hotell asub väga heas atraktiivses piirkonnas Tallinna raekoja vahetus läheduses Toomkirik on 450 meetri kaugusel. Viru väljak asub 600 meetri kaugusel. Tallinna lennujaam paikneb hotellist 15-minutilise autosõidu kaugusel. Kõrval on kõik mugavused: kohvikud, kauplused, klubid, muuseumid ja Vanalinna vaatamisväärtused.

Kõige kallim müügis olevatest hotellidest on Pikk tn 29a asuv Meriton Old Town Garden Hotell, mille eest tuleb soovijal välja käia 6 miljonit eurot. Hotell asub Tallinna vanalinnas, kõigest paarisaja meetri kaugusel Tallinna Raekoja platsist. Hotellis on 50 numbrituba. Esimesel korrusel on väga populaarne kohvik Mademoiselle ning Restoran Trofé ja imeline sisehoov.