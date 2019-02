FOTOD | Advokaatide armee saabus Tallinna Sadama kohtuistungile, kohal oli ka süüdistuse saanud poolakas

Kuigi riigiprokurör Laura Feldmanis leppis eelmise aasta lõpul Poolas kokku, et Remontowa tehase endise kommertsjuhi Jan Paszkowski süüasja hakkab lahendama Gdanski ringkonnaprokuratuur, vaidlustas Tallinna Sadama eksjuhi Allan Kiili kaitsja Aivar Pilv kohtumääruse. Tänasel istungil oli kohal ka Paszkowski ise, keda süüdistatakse Kiilile altkäemaksu andmises, millest osa jõudis enne kaitsepolitsei sekkumist ka üle kanda. Kiili ennast süüdistatakse 3,5 miljoni euro altkäemaksu küsimises.

Segadust ja erinevaid küsimusi on aga Tallinna Sadama korruptsiooniasjaga õhus veel mitmeid, enne kui põhiistungite juurde asuda saab.

Nii tõi näiteks Ain Kaljuranna kaitsja Paul Keres välja asjaolu, et nemad on korduvalt nõudnud prokuratuurilt süüdistusakti muutmist selliselt, et Kaljurand ei oleks süüdistatav ametiisikuna, vaid erasektori töötajana. "Sellega on nõustunud nii ringkonnakohus kui riigikohus, et kvalifikatsioon on vale. Süüdistus peaks olema esitatud altkäemaksu võtmisena erasektoris," rääkis Keres. See tähendaks Kaljurannale, et ka tema vara võiks oluliselt väiksemas mahus arestida, Kerese sõnul lausa 100 000 euro võrra vähem.

Alles hiljuti otsustas aga ringkonnakohus, et jätab Kaljuranna vara endiselt aresti alla.

Süüdistus altkäemaksu võtmises on esitatud ka Tallinna Sadama hooldusosakonna endisele juhatajale Martin Paidele, lisaks süüdistatakse seitset füüsilist ja kaht juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises.

Tallinna Sadama kriminaalasjas on kohtu all lisaks Eno Saar, Tõnis Pohla, Üllar Raad, Sven Honga, Toivo Promm, Valdo Õunap ning HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.