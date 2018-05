FOTOD | Ainulaadne ettevõtmine. Neli Eesti meest toovad ühe kunstižanri inimestele väga lähedale

Ajal, mil iga mees ja naine on fotograaf, sest isegi kõige viletsamad telefonid teevad täitsa häid pilte, võib esmapilgul tunduda imelik, et keegi soovib fotosid müüa. Kuid korralikke kvaliteetfotosid suudavad siiski teha vähesed. Tihti pead sa hea pildi saamiseks ootama seda õiget hetke väga kaua. Lõpptulemus peab olema veatu. Kui sellele lisada veel see, et ühte fotot müüvad mehed vaid mõned korrad, siis võid kindel olla, et saad unikaalse teose.

„Tegelikult võib iga fotohuviline täna minna Shutterstocki ja endale 10 dollariga mõne pildi osta. Ise ostad ilusa raami, paned muuseumiklaasi peale (mis maksab enam kui 100 eurot ruutmeetri eest) ja saad endale ühe anonüümse poolaka või kanadalase tehtud foto seinale panna. Sel ei ole aga unikaalset väärtust," ütleb Sooman. Järgmisel hetkel avastad, et sama pildiga toode on müügil näiteks JYSKis.

Nelja fotograafi ühine ettevõtmine tagab unikaalsuse. Nad signeerivad pildid käsitsi ja annavad kaasa autentsustunnistuse. Autor kinnitab, et sama fotot müüb ta signeeritult vaid ühel, kolmel või viiel korral. On väga ebatõenäoline, et su naabrimehel on sama foto kaminasimsil või magamistoa seinal.

Nelik on otsustanud, et kui ühe foto tiraaž on 5 eksemplari, siis on hind 99 eurot, 3 foto puhul 125 eurot ning ainueksemplaride puhul saab iga fotograaf ise mõelda, mida ta hinnalipikule kirjutab. Sooman müüb praegu eritööna 2-meetrist taiest oma ürgelementide seeriast. Selle hind on 800 eurot, kuid ostja võib olla kindel, et seda konkreetset tööd ei ole kellelgi teisel. „Kui keegi nüüd tuleb ja ütleb, et Sooman, maksan sulle 10 000 eurot, tee mulle ka, siis ma ütlen, et ma ei saa. Ma ei tohi."

Turuplatsi ei loodud

Kui nüüd hobifotograafid arvavad, et neli meest lõid fotomüügi turuplatsi, siis tegelikult see nii ei ole. Nad jäävad asja ajama neljakesi, sest kui turuplats liiga laiaks ajada, siis kaob fookus käest. Lisaks on nad pannud selle arendamise alla sadu töötunde. Liiati on seltskond kokku leppinud, et asja aetakse rahulikult. Kiiret käivet ei ole neil tingimata vaja. Tegemist on aastatepikkuse maratoniga. Kõigil on oma põhitöö ja fotograafia on hobi. Kui müük ei lähe mühinal, siis keegi sellest tervisekahjustust ei saa. Küll loodetakse, et signeeritud kvaliteetfoto tootena, sisekujunduselemendina või kingitusena saab suurema populaarsuse. Et tulevad teisedki fotograafid ja hakkavad sama tegema. Juba kodulehe loomisele järgnenud päevil pöördus nende poole kümmekond fotograafi ja küsisid, et kuidas nad ka oma fotod üles saaks.

Sooman innustab inimesi ka oma fotosid kodudes rohkem presenteerima. Kui pildi tegemine ikka hästi välja tuleb, siis on neid ka mõnus vaadata ja nende tegemise lugu meenutada.

Hindade osas ütleb Sooman, et nad ei kompa turgu. Hinnad on paigas ja esialgne müük näitab, et need sobivad ka kundedele. „Kui me saame hirmsateks superstaarideks, siis hakkab tööde väärtus muidugi kasvama," ütles Sooman naljatledes. On kuhu jõuda, sest maailma ehk kuulsaim ja kallim fotograaf Peter Lik müüb oma 900se tiraažiga fotosid alates 4500 dollarit tükk. Isegi signeerimata taiesed võivad minna tuhandete dollarite eest. Ta on aga fotosid müünud ka hingehinna eest. Selle kohta loe aga loo lõpust.

Sooman teab, et fotod ei ole igaühe jaoks. 125 eurot võib niisama fotot ostes tunduda kallis, kuid kui sul on sisekujunduslik ettekujutus olemas, siis on jutt teine. Juba on autorid ka kogenud, et kliendid arutlevad selle üle, kuhu üks või teine pilt sobida võiks.

