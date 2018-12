FOTOD | Airbnb ja maksuameti kokkulepe muudab tulude deklareerimise lihtsamaks

Patrick Robinson, Airbnb Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonide avaliku poliitika direktor, ütles, et veebiplatvorm pole varasemalt ühegi riigiga taolist kokkulepet allkirjastanud. „See [kokkulepe] on üürileandjatele vabatahtlik ja hõlmab tehnilist koostööd meie ja Eesti maksuameti vahel. Ja see on ainus kokkulepe, mille puhul Airbnb sissetulek ilmub kohe [tuludeklaratsiooni] veebilehel," selgitas ta.

MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmann rääkis, et uue lahenduse näol pole tegemist üürileandjate kontrolliga, vaid sellega loodetakse tulude deklareerimine lihtsamaks muuta. „Need andmed lähevad tuludeklaratsioonile ja nende puhul on lihtne maksude deklareerimine. Nende puhul, kes ei deklareeri, nende jaoks on teised meetmed. See pole airbnb leppe osa," sõnas ta.

Reitmanni sõnul ei jälgi maksuamet konkreetselt Airbnb kasutajaid, kes üritavad maksudest kõrvale hiilida, vaid kogu üüriturgu. Tema hinnangul on üürituru maksuauk umbes 20 miljonit eurot.

Robinson rõhutas, et üürileandjad peavad makse maksma ja pole põhjust, miks nad ei peaks oma tulusid läbi veebiplatvormi esitama. Samas möönis ta, et Airbnb's on erinevaid üürileandjaid ja uus lahendus ei puuduta kõiki. „Näiteks läbi ettevõtete üüritakse järjest rohkem ja ka hotellid pakuvad tube läbi Airbnb. See süsteem ei pruugi nende jaoks sobiv olla. Aga tavalise üürileandja jaoks on see meie hinnangul suurepärane."

Möödunud aastal jagas Airbnb kaudu oma kodu 2600 Eesti elanikku, kes võtsid vastu 130 000 külalist. Tüüpiline Airbnb üürileandja Eestis teenis 1500 eurot, jagades oma kodu 24 ööl aastas.

Vabatahtlik tulu esitamise lahendus on üürileandjatele kättesaadav alates 14. detsembrist.