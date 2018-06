FOTOD | Allilmaga seotud põneva elusaatusega mees müüb uhket villat Pirital

Siis aga ilmus Kajaku nimi hoopis teises kontekstis. Nimelt meelitas erakõrgkooli EBS liige ja Juhtimiskoolituse Keskuse juhataja Peep Aaviksoo aastatel 2007/08 oma tuttavaid investeerima Rumeenia kaevandusärisse. Hiljem selgus, et ostetud maad kaevandamiseks ei sobigi.

Aaviksoo taotles ettevõtte pankrotti ning suurimaks võlausaldajaks oli Kredex. Teiste seas tormas investeerima ka Toomas Kajak ning tema partnerid Kalev Vist, Jana Põim ja Vahur Volt. Aaviksoo ise ütles toona, et ega kõik investeeringud alati ei õnnestugi.

Pärast seda ei ole Kajakust enam midagi kuulda olnud. Nüüd müüb ta üht oma mitmest kinnisvaraobjektist.

Uhke villa Pirital

2007. aastal jõudis Kase tänava maja Toomas Kajaku kätte. Portaal Kinnisvara24.ee teatab, et hoonel on 5 magamistuba, 4 pesuruumi, 2 elutuba, 2 kööki, suur garaaž ning lisaks 2 parkimiskohta garaažis.

Esimesel korrusel midagi liiga uhket ei olegi. Ehk ainult marmorkivist kamin ja maast laeni aknad. Teisel korrusel on suur vannituba, kus on tilgakujuline vann ja kosedušš. Väiksemast magamistoast pääseb rõdule.

Hoonel on küljes veel teinegi maja, mil on eraldi sissepääs, aga sinna pääseb ka otse. Eraldi pääs on ka tagaaeda.

Kuulutuses öeldakse ka, et keskmine kütte- ja elektrikulu on 300 eurot. Vee kulu on vastavalt tarbimisele.

Kajakul on veel vara

Põneva taustaga mehel on aga veel kinnisvara. Esiteks elamumaa Harku valas, Tabasalu alevikus. Veel kesklinnas, Narva maanteel asuv korter. Kolm korterit on aga kuulsas ja uhkes Kaupmehe tn 6 hoones. Lisaks on tal ohtralt maatulundusmaad Pirital.

