FOTOD | Amazon avab täna tulevikupoe

Amazon Go

Täna avatavas futuristlikus poes pole tavapäraseid kassasid, vaid ostusumma võetakse kontolt turvaväravast läbi minnes automaatselt maha. Seda poodi on USA ettevõte testinud enam kui aasta aega. Nüüd minnakse eksperimendiga edasi ja avatakse pood ostjatele. Kui eksperiment end õigustab, võib see muuta poepidamist, kirjutab Reuters.

Seattle'i testpood, mida kutsutakse Amazon Go-ks, registreerib ostud ja kauba riiulitesse tagasipanekud kaamerate ja sensorite abil. Mingeid kassasid ega kassasabasid poes pole. Kui inimesed väljuvad poest, võetakse neilt ostusumma maha registreeritud pangakaardilt.

Pikad kassasabad pahandavad ostjaid, mistõttu mullu 13,7 miljardi dollari eest Whole Foods Marketi ostnud maailma suurim internetikaupmees leiutas võimaluse kuidas sellest probleemist lahti saada.

Amazon ei ole teada andnud, kas ja kus avatakse teised Go poed. Samuti ei ole avalikustatud, kas tehnoloogiat plaanitakse kasutada suuremates ja keerulisemates Whole Foodsi poodides.

Testifaasiks avas Amazon oma töötajatele mugavuspoe-stiilis kaupluse 5. detsembril 2016. Asjaga kursis olevate inimeste kohaselt on poega ka probleeme. Näiteks on raskusi õieti sama kehatüübiga inimeste identifitseerimisega. Kui lapsed lubati poodi, tõi see kaasa kaose, kuna nad panid riiulitelt võetud asjad tagasi suvalistesse kohtadesse.

Amazoni Go president Gianna Puerini ütles intervjuus, et testifaasis töötas pood hästi, kuid selleks kulus enne neli aastat ettevalmistustöid.

167-ruutmeetriline pood asub Amazoni kontorihhoones. Et saaks ostlemist alustada, peab klient skännima Amazon Go nutitelefoniäpi ja läbida turvavärav.

Poe alkoholiosas kontrollib ettevõtte töötaja ostja identiteeti. Kaamerad jälgivad kõike ülevalt ja kaalusensorid teevad kindlaks, mida inimesed riiulitelt võtsid.

Kui inimene lahkub poest, läbib ta turvavärava, kus tema kontolt võetakse automaatselt raha maha. Kui inimene paneb mõne kauba poeriiulile tagasi, arvestatakse see virtuaalostukorvist maha.