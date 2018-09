FOTOD | Ameerika Ühendriikide valitsus ostis Tallinnasse miljoneid eurosid maksnud uhke maja

Täpsemat tehingusummat Aivo Kangus ei kommenteerinud, öeldes vaid, et kuna hüpoteek on seatud kolmele miljonile eurole, siis tehinguhind on hüpoteegist kõrgem ning see avaldub kindlasti MTÜ majandusaasta aruandes. Hetkel toimuvad kinnistul suured ümberehitustööd.

"Hoone sihtotstarve jääb muutmata, st et see oli enne elamumaa ja jääb selleks." Kangus selgitas, et MTÜ sai suure ja kalli maja omanikuks sedakaudu, et Kangus võttis laenu, pantides enda kinnisvara, suures osas Citadele pangalt. Eelmisel aastal MTÜ nimele ostetud maja hinnaks oli kaks miljonit eurot ning Ärilehele teadaolevalt sai Kangus nüüd maja müüa topelthinna ehk nelja miljoniga.

USA saatkond kommenteeris Ärilehele napilt, et neil on hea meel osta ajalooliselt tähelepanuväärne maja kesklinnas. "Meie eesmärk on hoone väärikust säilitada samal ajal kui maja renoveeritakse vastavalt residentsi vajadustele."

USA suursaadiku residents asub juba aastaid Maarjamäel üürimajas ning saatkonna kinnitusel suursaadik sealt kesklinna ei koli. Kinnistu kuulub osaühingule Whiteriver, mille omanikuks on Venemaa kodanik Dmitri Novgorotšev.

Toom-Kuninga tänava kolmekorruseline kuue toaga maja asub vahetus läheduses Prantsuse ja Saksa saatkonnale ja rahvusraamatukogule. Maja üldpind on üle 700 ruutmeetri ning krundi pindala on kokku 2678 ruutmeetrit.

Kunagine tuntud jääpurjetajale Mati Kuulmannile ja seejärel tema pojale Renele kuulunud Toom-Kuninga maja ostis mees õigusjärgsete omanike käest.