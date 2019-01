FOTOD | Ameeriklane valmistab Trumpi säutsudega plätusid, esimesed müüdi läbi vähem kui kuuga

Teine variant puudutab USA valijameeste kogu. Trump säutsus 2012. aastal: „Valijameeste kogu on demokraatia jaoks katastroof." Ja 2016. aastal: „Valijameeste kogu on tegelikult geniaalne, sest see arvestab kõikide osariikidega, ka väiksematega. Valimiskampaania on hoopis teistsugune."

Going back on your word, one step at a time. Introducing #PresidentFlipFlops: Electoral College Edition. pic.twitter.com/eqmyOXjZPZ— President Flip Flops (@prezflipflops) September 5, 2017

Jalatsipaar maksab ümardatult 28 dollarit (umbes 25 eurot) ja iga müügi pealt annetab Morrison 10% Ameerika Kodanikuõiguste Liidule.