FOTOD | Ameeriklaste uhkuseks olnud megakaubamajad muutuvad järjest kiiremini jubedateks tondilossideks

Sel aastal prognoositakse rohkem kui 6400 poe sulgemist USA-s. BusinessInsider kirjutab, et tihti võrdub jalutamine Ameerika suurtes kaubamajades surnuaiaga. Tihti tähendabki sealsetele kaubamajadele põhja minekut see, kui suurrentnikud nagu Sears, JCPenney jms poe kinni panevad ja välja kolivad.

Fotosid mahajäetud ja lagunevatest megahoonetest saab näha SIIT.

Päriselt suletud hoonete kõrval on palju selliseid, kus kaubamaja on küll veel avatud, ent tegutsevaid poode on vähem kui igavseks suletuid. Väga üheselt ja selgelt nähakse ameeriklaste kunagise uhkuse ehk mall'ide kadumist seoses e-kaubanduse ülikiire arenguga.