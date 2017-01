Vene miljardärile Andrei Gontšarenkole kuuluv 15 miljonit naela maksev maja seisis pikalt tühjana ning ootas, mil uus omanik sinna basseini ja vaba aja veetmise keskuse lisab. Vahepeal ronisid aga häärberi aknast sisse skvotterid ning täna elab seal ligi 25 inimest, kirjutab The Guardian.

Vene oligarh ostis maja 2014. aastal. Skvotterid on seal nüüd aga avanud kodutute varjupaiga.

Eaton Square'i nime kandev kinnistu on vaid üks Gontšarenkole kuuluvatest uhketest majadest Londonis.

Skvotterid kutsuvad end „Liberaalidest Anarhistide Autonoomseks Rahvaks". Inglise keeles on selle lühend ANAL. Nende sõnul sisenesid nad 23. jaanuaril majja avatud akna kaudu ning täna on nad sinna toonud umbes 25 kodutut.

Üks maja üle võtjatest Tom Fox (23) ütles, et on kriminaalne, et riigis on nii palju kodutuid inimesi ja samal ajal on väga palju ka tühjalt seisvaid hooneid. „Meie ülesanne on tuua see ebaõiglus avalikkuse ette."

Tänaval ööbivate inimeste viimane statistika avaldati just sel nädalal ja aastaga on see tõunsud 16% ehk umbes 4000 inimeseni. Samas on umbes 200 000 kodu seisnud juba enam kui kuus kuud tühjana.

Foxi sõnul panid ANALi liikmed üles projektori, et teha ühiseid filmivaatamise õhtuid. Nad koguvad väikesi pliite, et kodututele süüa teha. Lisaks soovivad nad kodutute teemast enam avalikult rääkida. Nad on püsti pannud ka tasuta poe, kust saab riideid.

„Me oleme minevikus skvottinud ka mitmeid teisi kõrgklassi majasid. Londoni keskosas on nii palju selliseid tühje maju."

1820. aastast pärit majal on mitmeid erilisi detaile nagu näiteks käsitsi nikerdatud kaminad. Luba on antud basseini rajamiseks, keldrikorruse välja ehitamiseks ning laienduse tegemiseks.

Kodutuna elavad ema ja tütar on väga õnnelikud, et saavad oligarhi majas peavarju. „Westminsteri linnavalitsus tahab meiesuguseid kodutuid saata Londonist välja. Kodutud naised ei ole just eriti hästi kaitstud," ütles ta.

Foto: NEIL HALL, Reuters/Scanpix

Gontšarenko esindaja ehk ettevõte MCA Shipping Ltd, mis on registreeritud Gibraltarile, on maja üle võtmise andnud Londoni kohtusse ja istung toimub 31. jaanuaril.

1329-ruutmeetrises hoones on kõik, mis luksusega koos käib. See asub vaid kiviviske kaugusel Buckinghami Paleest.

Eesukse kohal ripub plakat „USA ANTI-VALTSUS EKSIILIS" ning musta lipu peal on kirjas „Antifaschistische Aktion", mis on Euroopa anti-fašistide võrgustiku lipp.

Gontšarenko on viimase kolme aasta jooksul Londonis soetanud lausa neli uhket kinnistut. Nende seas on ka Hanover Lodge, mille eest ta maksis 120 miljonit naela. Sellest sai Suurbritannia üks kallimaid kodusid.

Mees on Venemaa suure gaasihiiu Gazprom ühe tütarettevõtte juht. Selleks on Gazprom Invest Yug, mis paigaldab gaasitorustikke ning muud gaasi transpordiga seotud taristut.

Vaata fotosid skvottijatest uhkes majas siit.