FOTOD: Ärimees Jaan Toots müüb villat, kus asub muuhulgas „iga naise unistus"

Kuulutuses on öeldud, et soliideses Meremõisa külas ja loomulikult otse mere ääres on müüa 3 magamistoaga ja SPA-kompleksiga villa. Esimesel korrusel on suur elutuba, kust on muuhulgas võimalik vaadata samal korrusel asuvas SPA-s asuva värvilise purskkaevu ilu.

Spas on kaks sauna ja bassein koos vastuvoolu süsteemiga. Köögis asub ka baar ning avaneb merevaade. Esikus on muuhulgas walk-in garderoob.

Kuulutuses on kirjas ka, et 2. korrusel asub iga naise unistus - merevaatega magamistuba, ülisuur garderoob ja buduaar.

Aga eks fotod räägivad rohkem kui sõnad.









Tootsi läheb täbaralt

Jaan Tootsil on neli tegutsevat firmat. Stauron OÜ tegeleb kinnisvara ostu ja müügiga. Firma müüs 2016. aastal veidi kinnisvara ja teenis ligi 126 000 eurot. Kasum oli 45 390 eurot. 2017. aastal oli müügitulu 0 ja kahjum 236 000 eurot. Jaotamata kasumit on kokku 445 804 eurot. Tootsil on selles firmas 25-protsendiline osalus. Kinnistuid on firmal 14.

Ka teine firma Haldirand OÜ tegeleb kinnisvara ostu ja müügiga. See on tegutsenud peaaegu 17 aastat. Firma on aga viimastel aastatel tiksunud niisama ja tootnud stabiilselt 118-eurost kahjumit. Tulu ei ole teenitud ja bilanss on veidi üle 7000 euro.

Tootsi ettevõte KUT Invest, mis on tegutsenud peaaegu 13 aastat on likvideerimisel. Ettevõtte põhitegevuseks on märgitud sõiduautode ja väikebusside müük. Fima ei ole kunagi esitanud majandusaasta aruannet.