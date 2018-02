FOTOD: Ärimehed ja ettevõtlusega seotud inimesed presidendi ordenite nimistus. Kes saavad tunnustuse?

Ettevõtjad on Eesti elu ülitähtis osa. Nemad annavad tööd, maksavad makse ja hoiavad nii Eesti majandust ja riiki üleval. Nii on alati hea ettevõtjaid näha presidendilt ordeni saavate inimeste nimekirjas. Kes seekord valituks osutusid?

Sel korral on ettevõtlusega otseselt seotud nimesid nimekirjas kaheksa. Neist üks, Sirje Potisepp, ei ole küll ise praegu ettevõtja, küll aga esindab Eesti üht olulisemat sektorit ehk toidutööstureid. Loe Potisepa reaktsiooni ordeni määramisele siit.

Foto: Hendrik Osula

Toidutööstusega on aga otseselt seotud Salvesti ainuomanik Veljo Ipits, kes Tartus omab mitutu magusat kinnistut ja on osaline ka Eedeni kaubanduskeskuses. Loe tema kohta lähemalt siit.

Foto: Anni Õnneleid

Toiduainetööstuse ettevõte on ka AS Saaremaa Piimatööstus. Selle juht Ülo Kivine saab Valgetähe IV klassi ordeni. Ettevõtte müügitulu oli 2016. aastal 21,7 miljonit eurot ning puhaskasum üle 650 000 euro. Firmas töötab ligi 100 inimest.

Foto: Sven Arbet

Loe veel

Hekoteki juhatuse esimees ja üks omanikest Heiki Einpaul on samuti saanud Valgetähe IV klassi ordeni. Hekoteki näol on tegemist puidutöötlemise tehnoloogia seadmeid projekteeriva ja valmistava masinaehitusettevõttega, mil müügitulu ligi 43 miljonit eurot ning puhaskasum 2016. aastal 4,2 miljonit eurot. Töötajaid on ettevõttes viimastel andmetel 111. Hekotek sai 2016. aastal Aasta Ettevõtte tiitli. 2017. aastal saadi "konkurentsivõimelisima mikro-, väike- ja keskettevõtte" auhind.

Foto: Raul Mee, Raul Mee/Mollusk Media

Huvitav on vaibatootja Narma omaniku Janek Vipre nimi ordenisaajate seas. Tema ainuomanduses oleva ettevõtte 2016. aasta käive oli 3,36 miljonit eurot ning puhaskasum 642 000 eurot. Töötajate arv 33. Firma asub Pärnumaal, Lääneranna vallas.

Foto: Sven Arbet

Ordeni saajate seas on ka põllumajandusega tegelev Hans Kruusamägi, kes on OÜ Simuna Ivax OÜ suuromanik. 2017. aastal valiti ta rukkikuningaks. Veel üks põllumajandusega seotud ettevõtja on Tõnu Post, 2017. aasta „Põllumajanduse tippjuht". Tema on Kõljala Põllumajanduslik OÜ omanik. Peamiselt piimakarjakasvatusega tegeleva ettevõtte müügitulu oli 2016. aastal 1,78 miljonit eurot. Puhaskasum ligi 200 000 eurot.

Hans Kruusamägi Foto: Sven Arbet

Tõnu Post Foto: Sven Arbet



Mis oleks ettevõtjad siis, kui nad ei suudaks teha professionaalset reklaami. Valgetähe IV klassi ordeni sai reklaamivaldkonna edendaja Olav Osolin. Ta on tegutsenud nii agentuuri Kolm Karu (ainuomanik) kui ka Zavod BBDO juures (üks omanikke ja agentuuri juht).