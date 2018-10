FOTOD | Autojuhid üle Eesti seiskasid kõrge kütuseaktsiisi protestiks pooleks tunniks auto

Neljapäeval esitasid Facebooki lehe "Langetame kütuseaktsiisi" eestvedajad eestlastele üleskutse, kutsudes liituma laupäeva keskpäeval toimuva aktsiooniga, millega nõuti kütusehindade langetamist. Üleskutse kohaselt tuli autojuhtidel hoolimata asukohast täpselt kell 12.00 jätta oma auto pooleks tunniks seisma.

Kuigi laupäeva keskpäeval Tallinnas selliseid sõidukeid linnapildis väga silma ei paistnud, tulid algatuse ellukutsujate endi sõnul sellega kaasa väidetavalt 1000 juhti 100 erinevas kohas üle Eesti.

"Pealtnäha tundus mage seis, sest mõnes kohas oli kaks, mõnes kolm autot, kuid arvestades seda, et selliseid kohti oli üle Eesti üle 100, siis on autode hulk juba arvestatav, sest kui kõik need autod oleks ühes ja samas kohas olnud, siis oleks olnud juba tegemist massiga," kirjutati Facebooki lehel "Langetame kütuseaktsiisi".

Ka märgiti, et arvestades, et aktsioon sai alles paar päeva tagasi välja kuulutatud, siis võis sellega rahule jääda ja aktsiooni edukaks lugeda. "Seda on näha fotodelt, mida inimesed jagavad," seisis põhjenduses. Ühtlasi pakutakse, et sama aktsiooni tuleb korrata igal laupäeval kell 12 kuni riigikogu valimisteni, sest siis on näha, kas poliitikud hakkavad midagi kütuseaktsiisi langetamise osas lubama või mitte.

Aktsiooni toimumisaja ja viisi osas tegid seda jälginud inimesed sotsiaalmeedias ka alternatiivseid ettepanekuid. Oli juba ka neid, kes soovitasid midagi sellist teha hoopis esmaspäeva hommikul kell 7.30, kus see reaalselt võiks liiklust ja Eesti elu mõjutada. Pakuti ka, et autod tuleks seisata keset teed, siis nad mõjutaks ka reaalset liiklust rohkem.