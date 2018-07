FOTOD | BLRT tõstis vägeva kraanaga merre uue põlvkonna kalakasvatuslaeva

BLRT Grupi tütarettevõte Marketex Marine lasi vette 400 tonni kaaluva kalakasvatuspargase, teatas firma.

Unikaalse söödahoidlaga raadio teel juhitavat uue põlvkonna kalakasvatuspargast ehitati kauaaegsele partnerile, Norra firmale AKVA Group ASA uues staaplitsehhis.

Pargase veeskamine toimus kahes etapis: esmalt toimetas hüdrauliline tööstusveok KAMAG pargase platsile, kuhu juulis sai paigaldatud ainuke omataoline kraana Baltimaades tõstevõimega 850 tonni, seejärel lasti kalakasvatuspargas kraana abil vette. Kogu protsess võttis aega ligi seitse tundi.

BLRT Grupp investeeris Marketex Marine tootmise ületoomisse Noblessneri sadamalinnakust Koplisse, tootmistsehhide ehitusse ja uutesse seadmetesse ühtekokku üle 14 mln euro.

Viimase kümne aasta jooksul on Marketex Marine vesiviljelustööstusele ehitanud enam kui 300 pargast, mis töötavad edukalt paljudes riikides üle kogu maailma: Jaapanist Tšiilini ja Norrast Kreekani. Ettevõte ise ütleb, et on teraspargaste ehitusturu liider.