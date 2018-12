FOTOD | Boeing tutvustas uut võimsat ärilennukit

Nii on lennuki BBJ-777-8 lennukaugus 21 570 km. See tähendab, et lennuk suudab lennata vahemaandumiseta New Yorgist Lääne-Austraaliasse.

BBJ-777-9 suudab lennata 20370 km.

Ettevõte teatas, et uuest perekonnast ei ole veel ühtegi lennukit müüdud, kuid on saanud juba 21 eeltellimust.

Praegu suudab kõige pikema lennu teha Airbus A- 350-900 ULR, mis suudab ilma vahepealse tankimiseta jõuda Londonist Singapuri. Lennuki maksimaalne lennukaugus on 16700 km.