FOTOD: British Airways tegi esimese lennu Tallinna lennujaama

Tallinna Lennujaama turundusdirektori Eero Pärgmäe sõnul oli British Airwaysi avalennu saabumine kauaoodatud piduhetk. „Peale pikki läbirääkimisi ning tegusat ettevalmistusperioodi oli meil väga hea meel tervitada teisipäeval kell 12.55 Tallinnas maandunud British Airwaysi sinipunavalges rüüs Airbus A321 lennukit," sõnas Pärgmäe. „Usume, et sedavõrd väärika lennufirma lisandumisega suureneb Londoni ja Tallinna vahel reisijate arv veelgi ning pikemas perspektiivis võiksime loota sageduste lisandumist ning veelgi paremat ühendust Tallinna ja Londoni vahel," lisas Pärgmäe. London on Tallinna Lennujaama reisijate jaoks üks peamiseid sihtkohti Euroopas, aastane reisijate arv nii otse- kui jätkulendudega ulatub 150 tuhande reisijani.



Maailma lennufirmade üheks kroonijuveeliks peetava British Airwaysi Eestisse meelitamine sündis koostöös Tallinna Lennujaama, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Briti saatkonna ja Eesti saatkonna Londonis vahel. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul näitab British Airwaysi Eestisse saamine seda, et koostöö osapoolte vahel sujus väga hästi ning ühise pakkumisega suureneb uute lennufirmade Eestisse toomise tõenäosus märgatavalt. „Suurbritannia ja eriti London on Eesti turismisektori jaoks ülioluline sihtturg, seda nii puhkusereisija kui ärireisija seisukohast - British Airwaysi tulek annab kinnitust, et täpselt sihitud pakkumistega oleme õigel teel ning jätkame sellist koostööd ka teiste liinide osas," märkis Mutso.

Loe veel

Suurbritannia saatkonna asejuhi Kathryn Lindsay sõnul on ka saatkonnal British Airwaysi tuleku üle väga hea meel. "See on käegakatsutav sümbol meie kahe riigi vahel valitsevatest lähedastest suhetest. Soovime British Airwaysile ning Tallinna Lennujaamale palju edu nende koostöös ning loodame väga, et see partnerlus areneks ja õitseks ning eestlastel ja brittidel oleks veelgi lihtsam ajada ühist äri, jagada ideid ning nautida teineteise kultuurilist pärandit," märkis Lindsay.

British Airways lendab suveperioodil Tallinnasse kahel päeval nädalas, teisipäeviti ja laupäeviti. Teisipäeviti väljub lend Londonist kell 8 hommikul ja Tallinnast kell 13:55, laupäeviti väljub lend Londonist kell 15.45 ja Tallinnast kell 21.35. Heathrow lennujaam asub Londoni kesklinnast metroosõidu kaugusel, samuti on võimalik British Airwaysiga lennata Londonist edasi üle 220 sihtkohta.