FOTOD | Brüsseli lennujaama elektrikatkestus: kümned lennud edasi lükatud, sajad inimesed ootamas

Brüsseli lennujaama kodulehel on teade, et lennujaamas oli hommikul elektrikatkestus, mis põhjustab kogu päeva vältel hilinemisi.

„Kriitilised süsteemid töötavad, kuid hilinemisi on oodata kogu päeva jooksul,“ hoiatab lennujaam kodulehel.

Vaatamata sellele peaksid reisijad lennujaama saabuma õigeaegselt.

Lennujaama esindaja Florenc Muls rääkis uudisteagentuurile AP, et elektriühendus katkes kella viie ajal hommikul. Kõige rohkem mõjutas see konditsioneerisüsteemi ning pagasiüksuse tööd.

Kümned reisid on edasi lükatud ning sajad reisijad ootavad väljalendu.