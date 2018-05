FOTOD | Capital Mill paneb Maakri piirkonnas maha tõeliselt erilise märgi Mida see endas sisaldab? Millist varem tõrjutud seltskonda oodatakse?

26-korruseline ja kahe maa-aluse parklaga Skyon'st tuleb maja, mis pakub positiivseid üllatusi. Juba hoone välimus on selline, mis linnapildis eristub. „Midagi sellist ei ole Baltikumis varem ehitatud. Fassaadilahendus tuleb uudne ja silmapaistev. Skandinaavias on sarnaseid ideid kasutatud, kuid mitte palju. Klaaspind on heas tasakaalus läbipaistmatute seinaosadega, tagades büroodes valgusküllasuse ning olles samal ajal energiatõhus. Arhitektuurne eripära tekib erineva kujuga klaaspindade ja läbipaistamatute värviliste seinaosade omavahelisest kombinatsioonist," selgitab Mölder. Klaas on energiatõhususe mõttes „kuri" materjal, sest mida enam klaaspinda, seda enam on vaja hoonet kütta ja jahutada. Skyoni lahendused on sellisest klassist, mille põhjal taotletakse hoonele LEED Gold tasemega sertifikaati. See on energiatõhususe valdkonnas tippkvaliteedi märgis. Vaid nende enda Navigatoril on LEED Gold ja Exploreril on LEED Platinum. Viimane on absoluutne tipptulemus.

Maakri kvarali uus tornmaja Skyon Foto: Capital Mill

LEED sertifikaadi saamine

Loe veel

Kõrghoonel ei pea olema LEED sertifikaati. Nõuded on selle taotlemisel päris karmid ning selle eest tuleb ka rahakotti oluliselt kergendada. Capital Mill on seda protsessi nüüdseks korduvalt läbinud. Mölder ütleb, et mingi „paberi ostmine" see kindlasti ei ole. Igal sammul toimub väga sisutihe kontroll. Pärast ehituse lõppu kulub kuni kuus kuud enne kui sertifitseerija oma lõpliku otsuse teeb. Järgida tuleb väga erinevaid nõudeid alates ehituse organiseerimisest, ehitustehnilistest võtetest, materjalide valikust, töökeskkonna mugavust tõstvatest ning lisaväärtust pakkuvatest lahendustest, sisekliima ja innovaatiliste lahendusteni välja.

Kõik see tähendab, et büroohoone tuleb selline, mille sisekeskkond on esmaklassiline. Uueda ütleb, et heas bürookeskkonnas ei lähe mõtted ümbritsevale ning tööle saab panustada 100%-liselt. Mugav ja mõnus peab olema. Kui tähelepanu hakkavad tõmbama ka töökohaga seotud miinused, kannatab oluliselt efektiivsus ja tulemus.

Maakri kvarali uus tornmaja Skyon Foto: Capital Mill

Investeeringud, mida võinuks ka mitte teha

Skyon paistab silma oma 11,5 meetri kõrguse ja läbi kolme korruse ulatuva avara fuajeega. Teist sellist Tallinnast ei leia. Fuajeed ilmestavad tehiskalju ning suur leed-ekraan. Viimane muudab elu fuajees interaktiivsemaks. Kuigi taolise lahendusega kaob märkimisväärselt tulutoovat pinda, kaasneb sellega maja pehmemate väärtuste kasv ja eristumine.

Mölder ja Uueda räägivad palju liftidest, mida on väga sihvakas tornis koguni neli. Oleks võinud ka vähemaga arvestada, aga kuna büroohoone klientidena nähakse paljuski väiksemaid firmasid, võib liiklus olla nii tihe, et väiksem arv lifte tähendaks rohkem ootamist ja stressi. Liftid on lausa 3 korda kiiremad kui Navigatoris. Ka see on pealtnäha mõttetu fakt, aga tegelikult väga oluline asjaolu. Aja- ja närvikulu on väiksem.

Capital Milli varasemates hoonetes on mõeldud palju jalgratturitele. Eks ole seegi osa LEED sertifikaadi eeldustest. On oluline toetada võimalust keskkonnasõbralikult liikuda. Nii on ka Skyonis rattaparklad ning riietumis- ja pesemisvõimalused. Ei ole ju sugugi meeldiv, kui peale rattasõitu higisena töölaua taha pead istuma.

Ja eks ole rattaga sõitmine kesklinnas töötavale inimesele ka üks arvestatavaid alternatiive, sest parkimiskohtadega on teatavasti kitsas käes. Skyoni maaaluses parklas saab olema 42 kohta. Ümbruskonnas on parklaid küll, kuid selge on see, et ühistransport või jalgratas on soodsam ja vahest ka kiirem. Mis saab veel siis, kui Maakri kvartal hakkab mühinal edasi arenema? Siis kaovad paljud tänased tasulised parklad ja surve muutub veel suuremaks. Ei jää muud üle, kui Skandinaavia kombel jalgrattausku pöörata.