Täna toimus Citadele banka Eesti Filiaali ja Citadele Leasing & Factoring klienditeeninduse uutesse ruumidesse kolimise puhul pidulik vastuvõtt.

Citadele ainus Eestis asuva pangakontor asub Kadriorus, Narva mnt. 63/1, Kadrioru Ärikeskuse korpuses South.

Uue teeninduskontseptsiooniga panga kontor ja klienditeenindus asuvad keskuse kahel korrusel. Klientide vastuvõtmiseks avatud uus avar teenindussaal ning esimene Citadele panga sularahaautomaat Eestis.

„Avasime uue teeninduskontseptsiooniga pangakontori, et pakkuda jätkuvalt kaasaegset ja mugavat pangateenust uudses keskkonnas,“ tutvustas filiaali juhataja Sofia Kirsimaa. „Kui seni on Citadele pank Eestis tegevuse suunanud peamiselt äripangandusele, rõhuga just väike- ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimisele, siis nüüd planeerime laiendada nii sihtrühma kui tooteportfelli ning oleme valmis vastu võtma universaalpanga väljakutse. Citadele pank soovib kõigis Balti riikides jätkuvalt panustada just kohaliku majanduse ja eraklientide heaolu jätkusuutlikku arengusse.“

Uues kontoris pakutakse kõiki pangateenuseid nõustamisest kuni

sularahatehinguteni. Kontoris asub esimene Citadele panga sularahaautomaat Eestis, mis on avatud klientidele kontori lahtiolekuaegadel E-R 9.00-17.00.

Avamisüritusel esinesid Citadele Banka juhatuse esimees Guntis Beļavskis ja Eesti filiaali juhataja Sofia Kirsimaa.

Kohal olid ka panga juhatuse liikmed Santa Purgaile, Kaspars Cikmačs, Vladislavs Mironovs, Citadele Banka Grupi personalijuht Veronika Linkuma ja treasury juht Kaspars Jansons.