FOTOD | Cleveron esitles uut ja hiiglaslikku pakirobotit, mis hakkab sõitma autoteedel

Foto: Robotex

Täna alanud Robotexi tehnoloogia- ja robootikafestivalil esitles oma uut leiutist pakiautomaatidega edu saavutanud Cleveron. Nüüd astuvad nad aga kandadele Starshipi pakirobotitele enda masinaga. Ja võrreldes Starshipi kullerrobotiga on see hiigelsuur ning hakkab vurama autoteedel! Cleveron sõnul tulevad nende masinad tänavatele aastaks 2020, kui seadused selleks ajaks seda lubavad.