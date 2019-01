FOTOD | D-terminalis peeti sarikapidu. Vaata, kui palju Eesti-Soome merevärav tulevikus muutub!

„Praeguseks momendiks on valminud terminali juurdeehitatava osa kandekonstruktsioonid ja hoone on saavutanud oma kõrguse. Edasi minnakse juba välisseinte monteerimisega ning samuti on lähiajal ees katusetööd koos katuseakende paigaldusega,“ rääkis Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juht Peeter Nõgu.

D-terminali laiendus on mitmeaastane mahukas ehitusobjekt, mil kavandatud ehitustööde käigus suureneb hoone pindala üle kahe korra ehk praeguselt 7000 ruutmeetri asemel on tulevikus D-terminalis pinda ligi 14 000 ruutmeetrit. Korruste arv ehituse käigus ei muutu, see jääb tänase kolme põhikorruse tasemele.

Uuenevas D-terminalis saavad olema mugavad ja avarad ootealad reisijatele, kuhu on lisatud märkimisväärselt uusi istumisvõimalusi. Terminali on planeeritud rohkem ruumi ka kohvikutele ja kaubandusele. Uute võimalustena lisanduvad lasteala ning nõudlikematele reisijatele eraldi lounge. D-terminali kasutavad laevafirma Tallink reisijad.

„Vanasadama D-terminal on Eesti jaoks oluline merevärav ja tähtis visiitkaart. Seda enam on sarikapidu – kui iga ehitaja jaoks märgiline vahefiniš – tähtis Nordeconi meeskonnale, sest selle ehituslepingu puhul ei saa jätta märkimata teatud ajaloolist järjepidevust, kuna olemasoleva D-terminali nurgakivi pani 1995. aastal tänase Nordeconi eelkäija SRV Eesti Ehitus,” lisas Nordeconi insenerehituse direktor Reedik Raudla.