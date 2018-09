FOTOD | Danske pressikonverents: kaheksa aastat istusid Eesti ja Taani ametkonnad jõude

Danske panga sisejuurdluse raporti avalikustamine on toonud mitmeid uusi teadmisi:

- kriminaalkahtluse on saanud kaheksa Eesti haru töötajat; veel paarikümne osas vältab sisejuurdlus;

- juba 2013. aastal oli panga sees ning Eesti finantsinspektsiooni vahel juttu mitte-residentide portfellidest, kuid midagi ei võetud ette:

- 2014. aastal andis vilepuhuja juhtkonnale rahapesust teada, kuid juhid ei võtnud midagi ette;

- Asi sai alguse Sampo ostust;

- Juurdluses on võetud luubi alla mitteresidentide poolt pangast läbi käinud 200 miljardit eurot, millest kõik on kuulutatud "kahtlaseks";

- Süükoorem on visatud Eesti õlule. Taani juhid pesevad end pressikonverentsil süüst puhtaks ning teatavad, et nemad ei teadnud asjast midagi ja muidu on Danske korralik pank, kuid Eesti juhid sulid.