FOTOD | EAS viis aukonsulid rappa ja tehasesse

Eile alanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), välisministeeriumi ja Saaremaa valla koostöös toimuval aukonsulite konverentsil osaleb 128 diplomaatilist esindajat, et arutada koostööd Eesti tutvustamisel ja ärisuhete edendamisel. EASi turismiarenduskeskus viis turismi edendamisest huvitatud Eesti sõbrad Soosepa rappa ning EASi ettevõtluse keskus arutas aukonsulitega ekspordi arendamist moodulmajade tootja Harmeti tehases.

EASi juhi Alo Ivaski sõnul on see riigile suur väärtus, kui leidub nii palju erinevaid inimesi, kes kõik Eestit oluliseks peavad ja meie riiki maailmas suuremaks teevad. "EASil on hea meel tänavust aukonsulite konverentsi kaaskorraldada, sest meil on ühine eesmärk - Eesti nähtavuse suurendamine. Usun, et leiame aukonsulitega koostöövõimalusi kolmes meile olulises valdkonnas, milleks on Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmine, välisinvesteeringute siia toomine ja turistide arvu suurendamine," ütles Ivask.

Ivaski sõnul meie aukonsulid oma rikkaliku tutvusvõrgustiku kaudu seda kõike juba teevadki, kuid leidub veel viise, kuidas EAS saab aukonsulitele toeks olla ja vastupidi. Tema sõnul on praktika näidanud, et Eesti diplomaatilistel esindajatel on suur võimekus välismaal uksi avada.