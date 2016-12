Aulepa tuulepargis lõppesid pühadevahelisel perioodil suuremahulised tõstetööd, teatas ettevõte.

Eesti Energia taastuvenergiaettevõtel Enefit Taastuvenergia on Aulepa tuulepargis kokku 16 tuulikut ning nendest ühel lõpetati pühadevahelisel perioodil käigukasti uuenduse tööd.

„Suuremahuliste tõstetööde puhul sõltub väga palju ilmast ja tuulest. Selleks, et tõsta 100 meetri kõrgusele tuuliku rootor ehk labad, on vajalik leida tuulevaikne periood ning tööde läbiviimiseks on vaja kahte suurt kraanat. Tuulevaikne periood leiti ööl vastu 29. detsembrit. Suurema noole siruulatusega kraanat, mis tuuakse objektile veoautodel ning mille kokku panekuks läheb 4-5 tööpäeva, on vaja rootori tõstmiseks. Rootor kaalub 70 tonni ja selle diameeter on 100 meetrit, teist lühema siruulatusega kraanat on vaja rootori tõstetöödel abi osutamisel,“ rääkis Enefit Taastuvenergia juht Innar Kaasik.

Rootori tõstmine võtab aega tavapäraselt 5-6 tundi ning tõstetöödeks on korraga objektil tavaliselt kuni 15 inimest.

„Tuuliku rootori eemaldamine ning tagasi paigaldamine oli seotud käigukasti uuendustöödega, kus käigukast ise õnnestus seni tuuliseks osutunud detsembrikuul üles tõsta enne jõule. Tuule tõusmisel ei saanud rootorit siiski tagasi üles tõsta ning tuli ootama jääda uut soodsat hetke, mis osutus sellel korral öiseks ajaks,“ kirjeldas Kaasik.