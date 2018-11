FOTOD | Eesti esimene kaubanduskeskus tähistab 20. sünnipäeva

Terve pika nädalalõpu jooksul keerleb Eesti suurim õnneratas, esinevad erinevad lastegrupid, toimuvad põnevad mängud ning Rocca al Mare keskuse kauplustes ootavad külastajaid sajad sünnipäeva eripakkumised. Laupäeva õhtul esines täispika kontserdiga Karl-Erik Taukar , mida nautisid sajad fännid.

Lisaks on keskuses avatud ajaloonäitus, kus on kokku 5 erinevat teemaala, mis toovad teieni 20 aasta eredamad hetked. Ajaloonäitus on Rocca al Mare keskuses avatud kuni jaanuari keskpaigani.