FOTOD: Eesti firmade matmise üks suurmeistreid üürib välja kallist ja uhket maja

Eesti üks tuntumaid firmade matjaid Hannes Rosin üürib oma firma kaudu välja maja aadressil Merirahu 22. See asub Haabersti linnaosas. Täna on mehel aktiivne seos 147 firmaga, kuid endisi seoseid on tal koguni 7766 ettevõttega. Päris Eesti rekord see ei ole, aga 2. koht üldarvestuses küll.

Tegelikult võib öelda, et Eesti kõvemad matjad on seotud. Hannes Rosina kasuisa on Paap Suurmaa, kel on Eesti võlausaldajate Liidu andmetel kehtetuid seoseid koguni üle 9300. Seotud ettevõtteid on tal 76 ehk siis need on kas tegutsevad või likvideerimisel firmad.

Aga tuleme Hannes Rosina juurde tagasi. Ta rendib maja välja firma Eurocargo OÜ alt, mis on kolimisteenuseid pakkuv ettevõte. Tegemist on Eesti mõttes võimsa ettevõtmisega ehkki viimane majandusaasta aruanne on aastast 2014. Toona oli müügitulu 710 110 eurot, mis oli aasta varasema ajaga 18 513,6-protsendiline kasv. Puhaskasum oli 394 005 eurot. Aruandes on juttu mitmest kinnistust Tallinnas, mida firma omab ja välja rendib, kuid tänaseks on neid alles üks. Just seesama 4000-eurose kuuüüriga koht.

Mida siis sellise hinna eest saab?

Kuulutuses on kirjas: maja köetakse õhk-vesi soojuspumbaga, küttetorustik paikneb põrandate all ja iga tuba on eraldi reguleeritav. Majas on ka soojustagastiga sundventilatsioon.