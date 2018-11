FOTOD | Eesti idufirmad mõtlevad järjest vingemaid seadeldisi välja, Click & Grow on jõudnud tuhandeid taimi kasvatava nutifarmini

Ettevõtte põhiturud on täna USAs ja Aasias. Toodete liin erineb riigiti. Seejuures on aga väga pikk maa maha käidud võrreldes esimese prototüübiga, millega 2011. aastal välja tuldi. „Meil on väga praktilised tooted, kohati on ka neid, kus saab tuhandeid taimi kasvatada – ja see on ilmselt kõige suurem erinevus,” märkis Lepp. Ettevõtte klientideks on lisaks kodumajapidamistele ka restoranid, sööklad, kontorid, haiglad ja lasteaiad.

„Kohad, kus selliseid rohelisi maitsetaimi, ravitaimi või ka ilutaimi kohapeal tarbitakse,” selgitas Click & Grow asutaja. „Meie põhisõnum ongi, et me lõikame ära väga palju sellest raiskavast ahelast, kuhu toit kahjuks ära kaob,” lisas ta. Näiteks Ikea hoiab Click & Grow väiksemaid farme oma restoranides, et kasvatada kohapeal nii salateid kui maitsetaimi. SEB Groupe’iga müüb Eesti ettevõte koosbränditud tooteid, kus on mõlema logod peal.

„Müüme hetkel Saksamaal, Prantsusmaal, Austrias, Šveitsis. Aga need on põhiliselt kodutarbija tooted, mis on ka väiksemad,” rääkis Lepp. Lähiaastatel tahab ettevõte jätkata turuliidri positsioonil. „Me kasvame üsna kiiresti,” rääkis ettevõtte tegevjuht. See tähendab ühtlasi seda, et ettevõte tuleb lähiaastatel välja uute põnevate toodetega, mis võimaldavad kodudes kasvatada suurt osa rohelistest taimedest.

Teised iduettevõtted, keda kolmapäeval ja neljapäeval Solarise Keskuse keldrikorruse aatriumis kohata võis, olid näiteks nutikat taimekasvatit arendav Natufia Kitchen Garden, päikesekatuseid tootev Roofit Solar Energy, e-tervise lahendusi arendav Cognuse, ninaloputus vahendiga välja tulnud Capster, nutikaid termostaate tootev Themo, krooniliselt haigeid lapsi arvutimänguga toetav Triumf Health, tuleviku reklaamiagentuur KNM EESTI and Sport ID.