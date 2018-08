FOTOD | Eesti inimestele pakutakse müügiks uhket Marbella villat. Eesti kool lähedal. Kas müüjaks on mõni kaasmaalane?

Kuulutuses on kirjas, et villa on on oskuslikult renoveeritud ja sisustatud Rootsi disaineri käe all ning kasutatud on ainult tippkvliteedi materjale ja seadmeid. Vannitubades ja köögis on põrandaküte, mis antud maja puhul on piisav, sest maja vaatab lõunasse ja talvel on soe. Paigaldatud on sundventilatsioon, mis hoiab ka niisked ruumid kuivad ja hallituse majast eemal.

„Elutoa ja magamistubade põrandad on kaetud Soome puiduga. Avatud köögis on Siemensi tehnika.

Andaluusia-pärast hõngu kannavad edasi mitmed mõnusad välialad, kus saab aega veeta kas päevitades või varjus puhates. Privaatne ujumisbassein on köetav ja garaažis on kohad kahele autole.

Lõuna-suunas asetsevast villast avanevad vaated Vahemerele. Rannad ning Marbella keskus jäävad vaid mõneminutilise autosõidu kaugusele. Hästi välja arenenud villadest koosnevas urbanisatsioonis on 24 tunni valve. Siin on ka poed, restoranid, supermarket ja eestlaste seas kõige populaarsem tenniseklubi.

Maja sobib elamiseks ideaalselt perele, kes tahab Hispaanias rohkem aega veeta kui vaid koolivaheajal. Läheduses on hea valik rahvusvahelisi koole ning ca 700-800 m kaugusel on Eesti kool. Maja sobib imehästi ka väljaüürimiseks, olles seega asjalik ka investeeringuna. Müüakse koos kogu sisustusega ja võimalik kohe sisse kolida."

Ahjaa, hind on 1 390 000 eurot.

Hea lugeja, ehk tead, kes seda uhket villat müüb?

Vaadake suuremat pildigaleriid siit.