FOTOD | Eesti majanduselu koorekiht kogunes aasta ettevõtjat valima

Kümnendat korda tunnustab audiitorfirma EY Eesti silmapaistvaid ettevõtjaid. Eesti Aasta Ettevõtja konkursi finalistide hulgas on tänavu üheksa ettevõtjat, kes esindavad viit äriühingut. Kultuurikatlas toimuvale peole kogunesid nii suurettevõtjad, ministrid kui riigikogu liikmed.

Võitja sõidab juunis Monacosse, et esindada Eestit EY Maailma Aasta Ettevõtja ärifoorumil.

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2018 konkursi finalistid on:

Aleksei Snitsarenko (Electroair OÜ)

Indrek Laul (Estonia Klaverivabrik AS)

Jaan Luts ja Vallot Mangus (OÜ TMB Element)

Joel Ostrat, Siim Liivamägi ja Rivo Sisas (Mattias Cafe OÜ)

Martin Villig ja Markus Villig (Taxify OÜ)

Valiku teeb žürii, kuhu kuuluvad Aavo Kokk (Catella Corporate Finance OÜ), Marika Priske (sotsiaalministeerium), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ), Viljar Arakas (EFTEN Capital AS), Kaidi Ruusalepp (Funderbeam OÜ) ning EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 võitjad Arno Kütt ja Peep Kuld (Cleveron AS / ON24 AS).

EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi raames tõstetakse eraldi esile ka ettevõtjat, kes on andnud oma sisulise ja pikaajalise panuse Eesti majandusarengusse.

Möödunud aastal pälvis EY ettevõtja elutööpreemia kalandusettevõtja Mati Vetevool (M.V.Wool AS).