FOTOD | Eesti Pank maalis ohupildi. Hetkel on riskid väikesed

Kuigi Eesti Pank tõi välja kolm ohtu, millest ühes oleme vaid kaassõitjad, on kaks ülejäänud riski omavahel mõningal määral seotud. Kaassõitjatena osaleme Põhjamaade majanduse riskides kui seal olukord halveneks.

Kaks ülejäänud riski on kodukootud. Üheks on Eestis ettevõtluse olukord, teine aga seotud meie kinnisvaraturu arengutega.

Eestis oli mõnda aega olukord, kus ettevõtete tulude pool ei kasvanud, kuid kulud kasvasid, rääkis Eesti Panga pressikonverentsil keskpanga juht Ardo Hansson. „Viimaste kvartalite ja kuude jooksul on see olukord ajutiselt paranenud,“ märkis ta. „Oleme ideaalses olukorras, kus riskid on vähenenud.“

Sellele vaatamata jääb palgasurve ka edaspidi ettevõtete kasumlikkust ohustama. Majanduskasvu kiirenemine suurendab võimalust, et müügitulu kasv jätkub ka edaspidi. Vähene kasumlikkus ja investeeringute langus võib vähendada ettevõtete konkurentsivõimet ja pikaajaliselt ka tulusid.

Majanduskasvu hoogustumine võib suurendada eluasemeturu aktiivsust. Siin on oht, et inimestel võib hakata katus sõitma. Majapidamiste paranenud kindlustunne ja jätkuvalt kiire palgakasvu mõjul võivad inimesed rohkem laenu võtta ja oma tuleviku maksevõimet ülehinnata.

Inimesed võtavad rohkem eluasemelaene, kuid ollakse ka üsna julged muude laenude võtmisel, näiteks autoliisingu osas,“ ütles Eesti Panga asepresident Madis Müller.

Üldiselt hindas Eesti Pank finantssektori toimimist ohustavavaid riske tänavu sügisel väikeseks.