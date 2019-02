FOTOD | Eesti Raudtee pani Balti jaama lähedal asuva kinnistu taas müüki. Alghind on 1,63 miljonit

Suurtüki 12 kinnistu asub Tallinna vanalinna vahetus läheduses ning teenib pikaajalise lepingu alusel kuni 2021. aasta juulikuu lõpuni ka üüritulu. Kinnistul asuvad kahekorruseline remonditöökoda ja pumbajaam. Ostjal on võimalus olemasolevad hooned renoveerida ning seeläbi üüritulu kasvatada.

“Otsustasime Suurtüki 12 kinnistu uuesti enampakkumisele panna, kuna usume, et tegemist on atraktiivse kinnistuga ning soovime, et see leiaks endale väärika otstarbe,“ kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Pakkumise tegemisel tuleb lähtuda enampakkumise korrast, mis on leitav Eesti Raudtee kodulehelt ning huvilistel on võimalik esitada oma pakkumine kuni 15. märtsini.

„Oleme veendunud, et enampakkumine tagab huvilistele võrdsemad võimalused ning läbi selle selgub kinnistu tõeline turuväärtus,“ lisas Laidvee.