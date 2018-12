FOTOD | Eesti Talleksi paljukopaline jõudis pärast keerulisi otsinguid juubeliks lõpuks koju

Ekskavaatori otsingutega tegid Talleksi töötajad algust juba möödunud aasta suvel ja need osutusid oodatust palju keerulisemaks, kui esialgu tundus. Tuli välja, et valdav osa toodangust, mis ei olnud veel vanarauda viidud, ei asunudki enam Eestis. Esimene info ekskavaatori olemasolu kohta jõudis meie lõunanaabrite juurest Lätist. Talleksi esindajad jõudsid kohale ja avastasid, et komplektne paljukopaline asub Ape lähedal ühes külas. Omanik keeldus resoluutselt oma tehnika müügist põhjusel, et ta teenib sellega siiamaani oma leiba. Ka 10 000€ suurune pakkumine mehe meelt ei muutnud vaatamata sellele, et see summa oleks ilmselt katnud tema mitmete aastate töötasu.