FOTOD | Eestit aastavahetuse paiku külastavate Vene turistide arv kasvab, Moskva rong tõi taas Tallinna rahvamassid

Iga aasta lõpus suureneb Eestisse reisivate Vene turistide arv. Lõppeva aasta üks positiivsemaid suundumusi on, et lisaks pealinnale on Vene turistid avastanud ka teised Eestimaa paigad, eriti Ida-Virumaa.

Ettevõtjate hinnangul Vene turistide arv võrreldes eelmise aastaga küll eriti ei muutunud. "Võib-olla positiivse poole pealt tooks välja selle majutuspikkuse, mis hetkel on kolme-nelja öö kanti, mis tegelikult on hästi positiivne, sest see annab tööd mitte ainult hotellidele, vaid tegelikult restoranidele ja kohvikutele, kogu teenindussektorile kuni kauplusteni, transpordini välja," rääkis Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Maarika Liivamägi.

Samal ajal need turistid, kes saabuvad Eestisse bussiga, külastavad lisaks pealinnale ka teisi paiku. "Tõepoolest, kui võrrelda selle aasta ja eelmise aasta pühadeperioodi, siis pühadeperioodi kasv on meil kuskil 10 protsendi piires. Aga kui võtta terve aasta kokku, siis tegelikult Ida-Virumaal on turistide arv kasvanud 25 protsenti," lisas Lux Express grupi äriprotsesside juht Rait Remmel.