FOTOD | Elu nagu Hollywoodis: Edukas ettevõtja müüb Eesti üht suuremat eramut ning lisaks ka luksusautot

Krundi suurus on 2383 ruutmeetrit ja kogupind 744 ruutmeetrit. Suuremaid eramaju on Eestis vaid käputäis. Kuulutuses on öeldud, et küttesüsteemi tõttu on kulud väga madalal ja maja on üldse igati „tark".

0-korrusel asub garaaž neljale autole ning muuhulgas ka saunakompleks, millest pääseb väliterrasile. Olemas on välibassein. Majal on kaks korrust, teisel asuvad neli suurt magamistuba. Hoonest ei puudu ka lift. Kuulutuses on kirjas, et maja asub mere ääres ja tuvalises piirkonnas.









Vaata rohkem pilte siit.

Kes on aga kõige selle ilu omanikuks, kes sellest lahti soovib saada? Selleks on vähetuntud, aga edukas ettevõtja Toomas Toomla koos abikaasa Heliga. Toomase põhiäri on poltide, mutrite ja teiste kinnitusvahendite jae- ja hulgimüük ettevõtte Baltic Bolt alt, millest ta omab 33,33%. Firma maksis 2017. aastal omanikele 900 000 eurot dividendi.

Toomlal on lisaks korter kõikide rikaste ja ilusate lemmikmajas aadressil Kentmanni 6. Lisaks on tal maatulundusmaad Häädemeeste vallas (2,9 hektarit) ning kaks maatükki Saaremaal Sikassaare külas (14434 m2 ja 19934 m2). Korterikene on tal ka Kose vallas ning elamumaa Harku vallas, Ilmandu külas.

Mees müüb samal ajal veel oma vara. Müügis on 2008. aasta Maserati Quattroporte Sport GTS 4.2 V8 295kW. Hind 39 000 eurot. Läbisõit on sel vaid 40 000 kilomeetrit.