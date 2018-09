FOTOD | Endine Eesti esirallisõitja Markko Märtin on kõva ettevõtja ja kinnisvaraomanik

Nõmmel Kukermiidi tänav 10 on firmal reaalosa mitteeluruum üldpinnaga 1055,3 ruutmeetrit. Tegemist on 100% tootmismaaga, aga seal asub hoone, milles asub näiteks trükikoda Aktaprint, aga ka Märtini teine firma, millest tuleb juttu allpool.

Kadriorus Weizenbergi tänaval asub firmal 53-ruutmeetrine korter (A. Weizenbergi tn 29 // J. Poska tn 49). Kunagi kuulus see Märtinile endale.

2006. aastal soetas firma Markko Märtinilt endalt Tartu Jaani tänav 8 majas asuva eluruumi, mil pindala 46,7 ruutmeetri jagu. Tartus Lossi 21 asub firmal 135,7-ruutmeetrine korter. Selle sai firma endale 2007. aastal.

Juba 2005. aastast kuulub ettevõttele 114,5-ruutmeetrine mitteeluruum aadressil Narva mnt 9.

Mere pst 8 asub alates 2017. aastast firma 24,6-ruutmeetrine mitteeluruum.

Üliedukas rallitiim

Markko Märtin ei ole loomulikult kaugenenud ka olma kunagisest armastusest, rallist. Tema rallitiim MM Motorsport on loodud 2005. aastal. Selle juriidiline keha on Triple M OÜ ja osanikke on siin kolm. Märtin AS-ile kuulub 40%, Juss Rodenile 30% ja soomlaste Katap Racing Oy-le 30% ettevõttest.

Oma kodulehel kirjutavad nad, et on alates 2011. aastast vaadanud ka Eestist välja ja osalenud nii WRC kui ERC karussellis. 2016. aastast tehakse koostööd Tommi Mäkinen Racinguga. Nad soovivad koos lükata tuult tiibadesse Jaapani rallisõitjatel Hiroki Arail ja Takamoto Katsudal.

Aga nüüd äri poolest ja see on aukartust äratav. Põhitegevuseks on siin autode remont, autode ja varuosade müük, reklaamiteenused ja konsultatsioonid. Töötajaid on firmas 9. Firma käive oli 2017. aastal lausa 2,5 miljoni euro lähedal. Aasta varem oli see vaid veidi väiksem. Kasumi real asendus 2016. aasta 450 207 eurot 260 327ga.

Aruandest selgub, et suurema osa ehk enam kui 2/3 tulust toob firmale reklaami vahendamine, 36,72% tõi sisse mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük.

Suurim tulu tuleb Soomest (1,77 miljonit eurot) ning pikalt maas teisel kohal on Eesti (226 000 eurot). Veel on turud Lätis ja Leedus - üle 100 000 euro. Eraldi peaks mainima ka Venemaa, kus 2016. aastal teeniti lausa 695 000 eurot, aasta hiljem 158 000 eurot.

Firma jaotamata kasumi real on 1,17 miljonit eurot. Oleks enamgi, aga omanikud jagasid dividendidena välja 200 000 eurot. Ettevõttel kinnisvara ei ole.

Märtinil eraisikuna on kaks kinnisvaraobjekti. Harku vallas asuv elamumaa ning 2,35 hektarit maatulundusmaad Tartu vallas, Maramaa külas.