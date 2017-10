FOTOD: Endine Norde Centrum avatakse kaks korda suuremana. Vaata korruste plaane

Nautica avamine toimub neljapäeval, 19. oktoobril kell 16.00, mil üle 11 miljoni euro suuruse investeeringu tulemusena avab uksed endisest Norde Centrumist ligi kaks korda suurem ostukeskus.

Tallinna sadamapiirkonnas asuv kaubanduskeskus on inspireeritud merest ja põhjamaade disainist ning pakub 18 500 ruutmeetril ja ligi 60 kaupluse abil külalistele segu moest, vaba aja veetmise ja einestamise võimalustest.

Kogu perele mõeldud avaüritust juhib Daniel Levi Viinalass, kes oma bändiga ka õhtu jooksul üles astub.

Foto: Capfield

„Nautica avamispeole on oodatud kõik huvilised ja loodame, et nende esimene külastus uude keskusesse on meeldejääv ja toob neid ka hiljem tagasi. Oleme teinud kõvasti tööd keskuse valmimise nimel ega suuda ära oodata, mil saame uksed külastajate jaoks lahti teha," ütles keskuse omanikfirma Capfield juhatuse liige Ruben Gornischeff.

Kuni kella 21-ni toimuval kogu perele mõeldud avaüritusel esineb lisaks ansambel Põhja-Tallinn ning astuvad üles Violina, JJ Street Dance ja DJ Rauno Märks. Ühtlasi ootab 100 esimest külastajat kingitus Nautica poolt.

Nautica üürnike hulka kuuluvad mitmed LPP moegrupi kaubamärgid (Cropp, House, Sinsay), lisaks Takko ja Sportsdirect. Keskuse teisel korrusel asub Põhjamaade suurim minigolfikeskus Park Minigolf, koos rikkaliku valiku mitmesuguste söögikohtadega. Ühtlasi ootavad külalisi ka Tallinna kesklinna ainus Rimi hüpermarket ning mugav maapealne parkla.

Loe veel

Vaata korruste plaane:

Foto: Capfield