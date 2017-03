FOTOD: Endise diktaatori ja maailma ühe rikkaima mehe tütar pani maja krõbeda hinnaga müüki

Diktaator Omar Bongo. Foto: GEORGES GOBET, AFP/Scanpix

Pascaline Bongo Ondimba on Gaboni endise presidendi, diktaator Omar Bongo tütar. Tema vend on riigi praegune president Ali Bongo Ondimba. Tema pere on Gaboni juhtinud viis dekaadi järjest. Täna 60-aastane Pascaline on laiemalt tuntuks saanud kui reggae-legend Bob Marley pruut. Nüüd pani ta aga müüki oma uhke Beverley Hillsi häärberi, kirjutab Celebrity Network.