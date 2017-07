FOTOD | Energiajookide firma reklaam tudengitele sisaldab suuri küsitavusi

Tudengiüritusel jagatud energiajoogi reklaam kutsub üles tarvitama toodet spordijoogina ja kauem peol vastu pidamiseks, mida Tervise Arengu Instituut ei soovita teha.

Tudengiürituse raames toimunud spordivõistlusel jagatai Red Bulli reklaami, mille järgi sobib energiajook "kõigi kehaliselt ja vaimselt tippvormis olla soovivate hobisportlaste varustusse." Lisaks kuuluvat energiajook üliõplaste loengutesse ja õpingutesse sama hästi nagu pliiats ja paber. Samuti tuleb reklaamimaterjali alusel välja minnes või kodus pidu pidades arvestada Red Bulli puhul öise kõrglennuga ja Red Bulli tarbides olevat õhtu alles noor iga kell. Kuigi pidutsemine ei tähenda otseselt alkoholi tarbimist, on need kaks Eestis tihedalt seotud.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) arvates on juba nimetus "energiajook" petlik. "Energiajook ei anna organismile olulisel määral lisaenergiat, küll aga aitab see ära kasutada organismi olemasolevaid energiavarusid," selgitas TAI mittenakkushaiguste osakonna juhataja Anneli Sammel. Tema sõnul on sagedaseimad kõrvalnähud energiajookide tarbimisega südame rütmihäired ja vererõhu tõusmine. Sellist reklaammaterjali peavad nad taunitavaks ja eksitavaks ega soovita energiajooke kasutada ei spordijoogi asemel ega ka mitte alkoholiga koos.

Loe veel

Lisaks tekitab energiajook Sammeli sõnul diureetikumina ehk ainena, mis tekitab suuremat uriini väljaheidet, vedelikupuudust. Energiajoogi tarvitamisest tingitud vedelikupuudus spordi tegemise ajal võib TAI andmetel tuua kiiresti kaasa dehüdratsiooni ning ataki, kuumarabanduse või infarkti.

TAI koduleheküljel oleva informatsiooni järgi on spordijoogid maitsestatud joogid, mis võivad sisaldada süsivesikuid, mineraalaineid, elektrolüüte, maitse- ja lõhnaaineid, mõnikord ka vitamiine või teisi toitaineid ning mis on mõeldud treeningu käigus higistamise teel kaotatud vee ja elektrolüütide taastamiseks. Energiajoogid ei sisalda elektrolüüte, see-eest sisaldub neis kofeiini ja teisi stimulante. "Atleetide puhul võib mõõdukas spordijookide kasutamine olla mõningatel juhtudel õigustatud, kuid tavalise füüsilise aktiivsusega inimese puhul ei ole vee asemel spordijookide kasutamine vajalik," on TAI koduleheküljel kirjas.

"Energiajookide segamine alkoholiga võib olla ohtlik, arvestades energiajookide stimuleerivat toimet ning alkoholi depressiivseid omadusi," sõnas Sammel. TAI koduleheküljel on kirjas, et piisavalt uuringuid pole alkoholi ja energiajookide koos joomise kohta, aga tehtud uuringute põhjal on tuvastatud kolm peamist võimalikku riski. Eelnevalt mainitud dehüdratsioon ehk vedelikupuudus, mis võib kaasa tuua kõhulahtisuse, iivelduse või oksendamise, väsimuse ja peavalud, suurenenud südame löögisageduse, lihaskrambid, tõsisemad pohmellinähud. Vähenenud tundlikkus alkoholimürgituse märkide suhtes, suurendades tõenäosust alkoholimürgituseks ning valedeks hinnanguteks, mis võivad omakorda kaasa tuua õnnetused, valed otsused ja riskikäitumise.

Energiajookide ja alkoholi segamine tekitab ka vastuolulisi signaale närvisüsteemile, mis toob kaasa südamepekslemise, kõrgenenud vererõhu või teisi südame-veresoondkonna probleeme ja häiritud une.

Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liidu tegevjuht Lola Tehver ütles Ärilehele, et nad on teadlikud tarbijakaitseameti poolt kirja pandud hea tava olemasolust, see hea tava ei soovita energiajookide reklaamis viidata sellele kui janu kustutavale joogile või spordijoogile ja energiajoogi või sarnase toidu puhul soovitatav viidata sellele kui energiat juurde andvale joogile või toidule. Tehveri sõnul on Eesti Koolispordi Liit, Eesti Kutsekoolispordi Liit, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Tarbijakaitseliit, Eesti Õpilasesinduste Liit, sotsiaalministeerium, haridus- ja teadusministeerium energiajookide turustamise hea tava toetanud.

"Kuna haridus- ja teadusministeerium on seda hea tava toetanud, siis peaksid ka ülikoolid seda järgima ning noortele suunatud üritusele taoliseid jooke mitte lubama," ütles Tehver. Ta lubas lisaks, et Red Bulliga võetakse ühendust ja see olukord vaadatakse üle.

Red Bull Eesti eestkõneleja, kes oma nime ei soostunud avaldama, vastas küsimustele, kas tegemist on eksitava reklaamiga, kas tema arvates on õige Red Bulli reklaamida kui spordijooki ja kas tema arvates on õige reklaamida Red Bulli peoõhtu pikendamiseks, et see reklaammaterjal peegeldab reaalsust. "Miljonid inimesed kaasaarvatud sportlased, tudengid, pingelistes tingimustes töötavad inimesed ja paljud teised, teavad, et Red Bull energiajook töötab nende jaoks," sõnas Red Bull Eesti eestkõneleja ja lisas, et "Red Bull energiajook on alkoholivaba jook, mis sisaldab pea sama palju kofeiini nagu üks tass kohvi, milleks on 80 milligrammi kofeiini."