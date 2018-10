FOTOD | Erik-Niiles Krossi aastaid maksuvõlgadega võidelnud imeilus mõis ilmus müügile. Aga kas see ka tegelikult müüakse?

"Christie's on meie hea partner. Mõisa pole oksjonile pandud. Omanikel pole mõisa müügiks mingit põhjust. Antud hetkel on tegu sellega, et mõisa turuväärtuse hindamiseks otsustasime lihtsalt turgu kompida," selgitas Haavandi.

Eerik-Niiles Krossile ja Mary Krossile kuuluv mõis on nende ühise juriidilise keha Kõue mõis OÜ all. Ettevõtte pole 2017. aasta aruannet esitanud. 2016. aastal oli nende müügitulu 440 500 eurot, kahjum aga 251 531 eurot. Omakapital langes 96 594 euroga miinusesse. Bilansimaht oli firmal 3 348 000 eurot. Maksuvõlg on Kõue Mõis OÜ-l 139 350 eurot. Aasta alguses oli maksuvõlg 118 600 eurot. Hädad algasid 2016. aasta alguses.

Christies'i lehel on mõisa kirjeldatud kui Eesti üht vanimat ja unikaalsemat kinnisvara. See on ehitatud 13. sajandil. Omanikke on olnud mitmeid, teiste seas ka Otto von Kotzebue.

Mõisas on 20 magamistuba. Mõisa ümbritseb 15 hektarit parki, kus on muuseas kolm tiiki. Hetkel töötab Kõue mõisas butiik-hotell, kus on nii veinikelder kui sigariruum, raamatukogu ja saun. Lisaks ka sisebassein.

Kõue Mõis Foto: Kõue mõis





