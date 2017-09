FOTOD | ERMi esisel platsil lokkab heinamaa

Eesti Rahva Muuseumi esisel alal pole ammu niidetud, mistõttu lokkab seal tõeline puisniit. Kuigi visuaalselt pole sellele tegelikult midagi ette heita - ega ühtlaselt pügatud muru, nn "rohukõrb" pole mingi iluideaal - algavad peagi siiski niitmistööd.

Ärilehele laekus olukorra kohta mitu vihjet imestunud allikatelt. "Sinna on istutatud roose ja siis üles võetud, siis istutati kõrrelised püsikud, mis ekslikult niideti trimmeriga maha. Nüüd on ümber hoone ainult malts ja umbrohi kõrgusega pool meetrit. Olen näinud kuidas turistid bussist väljudes uurivad seda umbrohtu, arvates esmalt, et tegu mingi haljastuse uue suunaga," kirjutas üks.

ERMi avalike suhete juht Kaarel Tarand ütles, et territooriumi hooldamine on hoopis maaomaniku ehk RKASi ülesanne. "Tänavu on kooskõlastatult projekteerijaga korralise hoolduse tähtaegu lükatud edasi kahe nädala võrra tulenevalt poolloodusliku koosluse taimede õitsemise ja seemnete valmimise hilinemisest ilmastikutingimuste tõttu," selgitas Tarand.

Tema sõnul toimub ERMi peahoone ees niitmine 11.-15. septembril - ehk ala on nii suur, et selleks kulub lausa viis päeva.

ERMi haljastusega on probleeme esinenud varemgi. Mullu septembris kirjutas Maaleht, et ERMi ümber istutatud 22 000 kibuvitsast väidetavalt pooled on valest sordist ja tuleb välja vahetada.

Juulis kirjutas ERMi haljastaja Ain Vellak pika blogipostituse, kus kirjeldab niivõrd suure ala haljastusega seotud probleeme. "Võib öelda, et haljastus ja haljasalade hooldustööd on väga mahukad Raadil ja teemapargis. Neid töid suudavad ära teha vaid tõeliselt pühendunud töötajad ja ERMis just sellised töötavadki," märkis mees.