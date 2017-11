FOTOD: Esimene suur puidupartii saadeti mere kaudu Eestist Hiinasse, vedajaks ajaloo suurim alus

Möödunud nädalavahetusel läks Transiidikeskuse üldkaubaterminalist esimene kaubalaev puiduga Hiinasse - Lanshani sadamasse. Kaubaomanik ja eksportöör on eesti firma Westwood Group OÜ. Laeva nimi - KRASZEWSKI. See on kõige suurem puitu vedav alus, mis on kunagi sisenenud Muuga sadamasse.

Esmakordselt niivõrd suur puidupartii - 30 000 tonni - saadeti Hiinasse mere kaudu. Transiidikeskuse juhatuse esimehe Vladimir Popovi sõnul enne esimese kaubalaeva saatmist Hiinasse eelnesid Hiina partneritega pikad eelläbirääkimised. „Me viisime läbi meie terminalis rida kohtumisi. Meie partnerid uurisid põhjalikult meie terminali tehnilisi võimalusi ning kogemusi, eriline huvi tekkis nendel meie innovaatiliste lahenduste suhtes", ütles Popov. Kui lähtuda sellele aastale planeeritud näitajatest, siis võimaldab antud projekt oluliselt suurendada terminali kaubakäivet. „Tänu Westwood Group OÜ koostööle Hiina partneritega peaks meie üldkauba terminali aastane kaubakäive kasvama 180 000 tonni võrra. See on oluline number, kui arvestada, et 2017. aasta terminali planeeritud kaubakäive kogumaht on ca 1 miljon tonni," selgitas Popov. Laeva laadimine algas oktoobri lõpus. Järgmine laev, samuti 30 000 tonnise puidulastiga, läheb Hiinasse käesoleva aasta lõpus. Edaspidi plaanitakse laevu saata umbes iga kahe kuu tagant. Laeva maksimaalne kandevõime on 30 300 tonni, pikkus on 200 meetrit. Transiidikeskuse AS on Eesti spetsialiseeritud konteineri- ja üldkaubaterminalide operaator Muuga sadamas. Westwood Group OÜ on eesti kapitalil põhinev firma, Eesti turul tegutseb Westwood Group OÜ alates 2012. Transiidikeskuse ja Westwood Group OÜ vaheline koostöö kestab 5 aastat. FOTO: Transiidikeskus AS

FOTO: Transiidikeskus AS