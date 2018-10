FOTOD | Esimesed konkurentsivõime auhinnad jagatud - parim turismifirma on Tallink, tööstusettevõte Harju Elekter ja toiduainetööstus Farmi

Toiduainetööstus

I koht – AS Farmi Piimatööstus

II koht – A.Le Coq AS

III koht – Salutause Pärmitehas AS

Jaekaubandus

I koht – Tallinna Kaubamaja Grupp AS

II koht – Selver AS

III koht – Silberauto AS

Hulgikaubandus

I koht – Orlen Eesti OÜ

II koht – Baltic Agro AS

III koht – Wirtgen Eesti OÜ

Turism

I koht – Tallink Grupp AS

II koht – BT Agency OÜ

III koht – Estravel AS

/täieneb/

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamise ajalugu ulatub aastasse 2003. Seniajani on seda koostatud Eesti kaubandus-tööstuskoja initsiatiivil. Edetabeli koostamisega abistab Eesti konjunktuuriinstituut, tehes koostööd Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituudiga.

Konkursi korraldajad soovivad tunnustada Eesti tublimaid ettevõtteid, väärtustada nende rolli ühiskonnas ning edendada ettevõtlikkust.