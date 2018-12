Jõulupuu koosneb 2018 kuldmündist, kaalub 63 kilo ja on väärt umbes 2,3 miljonit eurot. „See jõulupuu on eriline oma väärtuse tõttu," ütles Pro Aurumi pressiesindaja Benjamin Summa Reutersile. „Praeguse kursi järgi on selle väärtus umbes 2,3 miljonit eurot."

Ta lisas, et jõulupuu väärtus võib veel tõusta.