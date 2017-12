FOTOD | Euroopat kimbutavad lumetormid: eestlased on lennujaamades lõksus, Nordica paigutab osa reisijaid hotelli

Saksamaal, Hollandis ja Suurbritannias on tugevad lumetormid halvanud lennujaamade töö. Eestlased kirjeldavad, et peavad ootama, sest kõik lennud on tühistatud.

Näiteks Nordica Amsterdami lend tuli täna ümber suunata - Amsterdami asemel maanduti Brüsselis. Firma pressiesindaja Toomas Uibo sõnas Delfile, et reisijad sõidutati bussiga Amsterdami.

Kella 13 paiku pidanuks omakorda väljuma Amsterdam-Tallinn lend, ent see tühistati. Üks lugeja kirjeldas, et segadust oli palju - vahepeal öeldi, et lend lükkub lihtsalt edasi, seejärel oli juttu, et nad sõidutatakse bussiga Brüsselisse. Kella 17 paiku selgus, et nad paigutatakse hoopis hotelli.

Uibo ütles, et teeolud on lihtsalt nii kehvad, mistõttu ei hakata bussitransporti organiseerima, vaid majutatakse reisijad hotelli.

Frankfurdis viibiv Delfi fotograaf Andres Putting märkis, et lennujaam on otsesõnu lumevangis. "Peatati kõik lennud. Istume lennukis. Põnev," märkis ta. Kui umbes kolm tundi oodatud, teatati reisijatele, et tuleb lennukist väljuda - lend on tühistatud.

Briti väljaanded kajastavad, et tormise ilma tõttu on jäetud ära lennud mitmetes Suurbritannia lennujaamades.