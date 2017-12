FOTOD | Euroopat kimbutavad lumetormid: paljud eestlased pidid öö veetma lennujaamas

Saksamaal, Hollandis ja Suurbritannias on tugevad lumetormid halvanud lennujaamade töö. Eestlased kirjeldavad, et peavad ootama, sest kõik lennud on tühistatud.

Näiteks Nordica Amsterdami lend tuli eile ümber suunata - Amsterdami asemel maanduti Brüsselis. Firma pressiesindaja Toomas Uibo sõnas Delfile, et reisijad sõidutati bussiga Amsterdami.

Kella 13 paiku pidanuks omakorda väljuma Amsterdam-Tallinn lend, ent see tühistati. Üks lugeja kirjeldas, et segadust oli palju - vahepeal öeldi, et lend lükkub lihtsalt edasi, seejärel oli juttu, et nad sõidutatakse bussiga Brüsselisse. Kella 17 paiku selgus, et nad paigutatakse hoopis hotelli.

Uibo ütles, et teeolud on lihtsalt nii kehvad, mistõttu ei hakata bussitransporti organiseerima, vaid majutatakse reisijad hotelli.

Frankfurdis viibiv Delfi fotograaf Andres Putting märkis, et lennujaam on otsesõnu lumevangis. "Peatati kõik lennud. Istume lennukis. Põnev," märkis ta. Kui umbes kolm tundi oodatud, teatati reisijatele, et tuleb lennukist väljuda - lend on tühistatud.

Kella 20.30 paiku andis lugeja Joonas teada, et lund enam ei saja. "Paanikat pole. Kõik toimib. Check in'i sabad on küll umbes paarisaja meetrised, sest umbes pooled lennud on tühistatud, kuid Tallinnasse lendajaid see ei puuduta."

Lugeja foto

Briti väljaanded kajastavad, et tormise ilma tõttu on jäetud ära lennud mitmetes Suurbritannia lennujaamades.

[LISATUD 11. detsembril]

Delfi lugeja Helen kirjutas 11. detsembri algusminutitel, et viibib Birminghami lennujaamas juba 12 tundi.

"Lend pidi olema kell 14.10 Kopenhaagenisse, sealt edasi SAS-i lennukiga Tallinna. Majutus organiseeriti Hiltoni hotelli, aga sinna jõudes öeldi, et pole broneeringut ja pean veetma öö lennujaamas. Uus broneering tehti homme kella 10-ks, nüüd lihtsalt ootan siin, päris raske.

Lennujaama jõuda oli ka väga keeruline, kuna taksod keeldusid sõitmast, ootejärjekorrad väga pikad. Sõprade abiga kühveldasime autoteelt lund, et suurele teele saada, ja mu sõprade naaber sõidutas mu lennujaama.

Delfi lugeja Ester kirjutab 11. detsembril kell 2.30 hommikul, et tema seltskond on lumevangis Londonis Lutoni lennujaamas.

"Ka meie oleme lumevangis London Lutoni lennujaamas (nüüdseks juba oma kuludega hotellis). Meie lend pidanuks väljuma eile 19.25 Riiga, kuid see tühistati. Ei tea, mis meist edasi saab ja kuidas Riiga saame, eks näis."