FOTOD: EV100 juubelimüntide ostuootel inimesed on piiranud järjekorraga praktiliselt kogu Eesti Panga

Meenemüntide müük algab Eesti Panga muuseumipoes täna kell 12. EV100 juubelimüntide ostuootel inimesed on piiranud inimjärjekorraga praktiliselt kogu Eesti Panga.

Esimesed mündihuvilised tulid pakast trotsides järjekorda kell 5 hommikul, kirjutab err.ee.

Esimese poole tunni jooksul müüb münte muuseumis huvilistele Eesti Panga president Ardo Hansson. Omniva e-poes ja valitud postkontorites üle Eesti algas müntide müük 22. veebruaril kell 9.

Narva kolledžis kohapeal sai osta meenemünte pärast eilset esitlust.

„Eesti Vabariigi aastapäeva puhul välja antud müntide vastu on olnud üllatavalt suur huvi. See näitab, kuidas meie riigi sünnipäev rahvale korda läheb. Kahju on sellest, et kõikidele huvilistele juubelimünte ei jätku,“ ütles Eesti Panga president Ardo Hansson.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kullast meenemündi on kujundanud Tiiu Pirsko ja Mati Veermets. Mündil on kujutatud rahvuslill rukkilill jaEesti vanim geomeetriline ornament, mille sümbolid tähendavad täiuslikku õnne, arengut ja tasakaalu.

Loe veel

Hõbedast meenemündi on kujundanud Margus Kadarik ja Toomas Niklus. Mündil on kujutatud Eesti sinimustvalge siluett maakeral. Taevavõlvil on Kristjan Jaak Petersoni luuleread „Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida“. Kullast ja hõbedast meenemündid on vermitud Leedu Rahapajas.

Proof-like-kvaliteediga ning 22 mm läbimõõduga kuldmünt on prooviga Au 999 ja kaalub 5,65 g. Kullast meenemündi nimiväärtus on 100 eurot ja tiraaž 3000. Mündi hind on 300 eurot ja üks ostja saab soetada kuni kolm münti.

Proof-kvaliteediga ning 38,61 mm läbimõõduga hõbemünt on prooviga Ag 925 ja kaalub 28,28 g. Hõbedast meenemündi nimiväärtus on 10 eurot ja tiraaž 7000. Mündi hind on 40 eurot ja üks ostja saab soetada kuni kümme münti. Meenemündid on saadaval ka komplektina, mis maksab 450 eurot.

Üks ostja saab soetada kuni kolm kuldmünti, kuni kümme hõbemünti ja kuni kaks mündikomplekti. Ehk kes ostab need kõik maksimaalses lubatud koguses, peab arvestama 2200 euro väljakäimisega.

Osta.ee'sse on müügile jõudnud kolm EV100 hõbemünti. Eesti Vabariik 100 hõbemünti müüakse karbis osta.ee's hetkehinnaga 85 eurot ja osta kohe hinnaga 130 eurot. Veel kahte hõbemünti müüakse 120 eurose alghinnaga, mida saab kohe osta 140 euro eest. Eesti Pank müüs neid münte 40 euro eest.