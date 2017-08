FOTOD | EVR Cargo nõukogu otsustab täna skandaalse vagunidiili saatuse

Just praegu toimub riikliku kaubavedaja EVR Cargo nõukogu korraline koosolek, kus firma juhatus peab kaitsma äriplaani vagunite ostmiseks ja väljarentimiseks, mille suhtes on olnud väga skeptilised nii reformierakondlastest poliitikud kui nõukogu juht Neeme Jõgi ise.

EVR Cargo tahab osta 35 miljoni euro eest tuhatkond uut pool- ja konteinervagunit ning rentida need siis välja enamjaolt Venemaal tegutsevatele rahvusvahelistele firmadele.

Esimese osana on Cargo juba sõlminud 17,8 miljoni euro suuruse lepingu 200 poolvaguni ja 300 konteinerplatvormi ostmiseks. Ülejäänud plaanile tõmbas aga nõukogu kuni uute otsuste tegemiseni piduri peale.

Kui näiteks EVR Cargo nõukogu liige, MKMi asekantsler Ahti Kuningas kaitses juhatuse äriplaani ja toetas seda, siis nõukogu juht Neeme Jõgi oli veel kuu aega tagasi selle suhtes ülimalt skeptiline tekitades temas palju küsimusi.

Saatus otsustatakse täna

Ärilehele ütles Jõgi, et nõukogu tahab täna otsusele jõuda, kas kiita äriplaan heaks või mitte.

Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu on varem selgitanud, et ettevõte pole veel otsustanud, kas äri tegemiseks peavad nad Venemaale tütarfirma looma ning Venemaaga vaguniäri ajamine pole neile midagi uut. Juba praegu on EVR Cargol välja renditud 1000 vagunit ning enamus neist Venemaale.

Kriitikud osutavad aga Venemaaga äri tegemisel suurele poliitilisele riskile ning sellises olukorras laenurahaga suurte investeeringute tegemise vastutustundetusele.