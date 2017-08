FOTOD: EVR Cargo uhiuued vagunid lähevad Eesti riigifirmale Venemaale raha teenima

EVR Cargo vagunid Valgas. Foto: Argo Ingver

Riigifirma EVR Cargo on Venemaa tehastest tellitud viiesajast vagunist kätte saanud 115 konteinerplatvormi, mis ootavad Koidula ja Valga raudteejaamades Eesti registrisse arvele võtmist. Vagunitele on peale kirjutatud lisaks ettevõtte logole isegi laenuandja nimi, milleks on Nordea Finance Estonia.