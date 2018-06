FOTOD: Gaasijuhe Balticconnector sai nurgakivi

Eesti-Soome gaasiühendus koos Lõuna-Eestisse rajatavate objektidega maksab kokku ligukaudu 300 miljonit eurot ja Euroopa Liit rahastab projekti pea 200 miljoni euroga.

Balticconnectori merealuse osa pikkus Paldiskist kuni Inkooni Soomes on 77 kilomeetrit. Gaasitoru võimaldab maagaasi kahesuunalist liikumist. Ühenduase läbilaskevõime on 7,2 miljonit kuupmeetrit gaasi ööpäevas ehk 0,3 miljonit kuupmeetrit gaasi tunnis. Balticconnectori maapealse osa pikkus on Eestis 55 ja Soomes 21 kilomeetrit.