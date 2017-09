FOTOD | GAG-i uues majas käib veel äge ehitustöö, Aguri sõnul on õppehoone valmis ja jäänud veel vaid vaegtööd

Täna kirjutas Ärileht, et Gustav Adolfi Gümnaasiumi uues algklasside majas käib endiselt veel ehitus- ja viimistlustöö ning esmaspäeval avatama pidanud koolimaja ei ole veel õppetöö läbiviimiseks kasutusluba saanud.

Sugugi ei saa kindel olla, et koolihoonele kasutusluba ka esmaspäeval antakse, sest praegugi on märgata seal vägevalt ehitustöölisi. See on aga kindel, et õppetööga esmaspäeval ei alustata.

"GAG Kotzebue maja kasutusluba on menetluses ning loodame, et saame loa esmaspäevaks. Enne kasutusloa saamist õppetööga ei alustata," ütles Tallinna haridusameti pressiesindaja Leini Jürisaar Ärilehele.

Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid kirjutas sotsiaalmeedias, et vastava loa saamine on lähima aja küsimus. "Seega eelda, et kaua uue kooli laste jaoks kooliaasta algus ei viibi."

GAG-i direktor Hendrik Agur ütles Delfile, et 1.-6. klassidel toimub esmaspäeval spordipäev ja loodetavasti saabub siis ka kasutusluba, et jätkata teisipäevast tavapärase õppetööga. Esialgselt oli spordipäev planeeritud neljapäevale.

Aguri sõnul on uus õppehoone valmis ning tegemisele jäävad veel mõningad vaegtööd. "Näiteks korvpalliväljak ja jooksurajad saavad tartaankatte oktoobris, samuti vahetatakse korvpallilauad välja täismõõtmetes laudade vastu," täpsustas Agur.

Ehitaja on Aguri hinnangul olnud tubli. "Töö on olnud pingeline ja suuremahuline. Me oleme tänulikud ja ei virise üksikute vajakajäämiste puhul, mida veel edaspidi võidakse parandada," teatas direktor.

Aguri sõnul on tunda ka koolirahva elevust uule koolimaja pärast. "Me Me kõik ootame oma uut maja ja armastame juba seda, sest oleme oma energiat, häid mõtteid ja unistusi sinna päris palju juba pannud. Ning need saavadki teoks. Õpetajad ja õpilased on õhinas ning me alustame noorema kooliosaga õppetööd oma uues vahvas majas," lisas ta.